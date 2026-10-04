«Золотий паспорт»: В Аргентині вигадали спосіб залучення іноземних коштів

Президент Аргентини Хав’єр Мілей оголосив про так звану програму «золотого паспорта», яка спрямована на залучення іноземних коштів до країни.

Про це повідомляє The New York Times, передає Укрінформ.

Згідно з цією програмою, заявники, які пожертвують 350 тис. дол. до аргентинської державної скарбниці або придбають державні облігації на суму 800 тис. дол., зможуть отримати аргентинське громадянство — а разом із ним і безвізовий в’їзд до понад 140 країн світу.

«Це стане ще одним каналом, через який ми зможемо “продавати” Аргентину світові», — заявив у п’ятницю міністр економіки Аргентини Луїс Капуто під час саміту в Парижі, де й було представлено цю програму.

Хоча багато країн, зокрема США, пропонують програми отримання посвідки на проживання в обмін на інвестиції, лише близько десятка держав мають чинні програми «золотих паспортів». Жодна з них не пропонує безвізового в’їзду до такої кількості країн, як Аргентина: власники аргентинських паспортів можуть без візи в’їжджати не лише до країн ЄС, а й до Росії та Китаю, а також мають право проживати й працювати в будь-якій країні Південної Америки завдяки регіональним угодам.

Експерти зазначають, що програми «золотих паспортів» принесли значні доходи меншим країнам, таким як карибські острівні держави Сент-Кітс і Домініка. Водночас вони додають, що через громіздку податкову систему та віддаленість від основних світових столиць Аргентина радше слугує «запасним виходом», ніж податковою гаванню.

Як зауважує Euronews, за допомогою іноземних інвестицій Мілей прагне скоротити борг Аргентини. У 2027 році Міністерству фінансів країни належить виплатити майже 22 млрд євро за борговими зобов’язаннями в іноземній валюті. Водночас уряд, який звузив свої можливості фінансування, відклавши повернення на міжнародні ринки облігацій, шукає альтернативні джерела доходів.

Залучення доларів є критично важливим для Мілея, оскільки наступного року він готується до переобрання. Консорціум інвестиційних компаній, який консультує уряд, оцінює потенційні надходження від програми до 2,2 млрд євро.

Програми «золотих паспортів» критикують через ризики відмивання коштів та ухилення від правосуддя. Водночас уряд Аргентини запевнив, що заявники проходитимуть сувору перевірку, зокрема щодо кримінального минулого та походження коштів.

Подібні програми також розглядаються як такі, що знижують дипломатичний статус паспорта країни. Це спонукало інші держави скасовувати безвізовий режим для всіх власників паспортів країни, яка пропонує «золоті паспорти». Суд Європейського Союзу однозначно виніс рішення проти мальтійських програм «золотих паспортів», зазначивши, що громадянство, яке передбачає суттєвий зв’язок із країною, не може бути перетворене на грошову операцію.

Аргентинська програма не передбачатиме обов’язкового в країні.