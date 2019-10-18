НАК предъявит «Газпрому» иск на 11 млрд долларов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предъявит российскому «Газпрому» иск на 11 млрд долларов, что может стать компенсацией в случае прекращения транзита. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

В частности, Витренко прокомментировал новости о том, что «Газпром» ставит условием заключения нового контракта на транзит газа отказ Украины от победы в Стокгольмском арбитраже.

«И хорошо, что 1 ноября мы вышлем „Газпрому“ наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — добавил Витренко.

Напомним, ранее «Газпром» потребовал урегулировать судебные споры с «Нафтогазом» до заключения нового контракта на транзит российского газа в страны Европейского союза. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, решение Стокгольмского суда в пользу «Нафтогаза» якобы «внесло дисбаланс» в оба контракта с Украиной — на транзит и поставку газа.