НАК предъявит «Газпрому» иск на 11 млрд долларов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предъявит российскому «Газпрому» иск на 11 млрд долларов, что может стать компенсацией в случае прекращения транзита. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.
В частности, Витренко прокомментировал новости о том, что «Газпром» ставит условием заключения нового контракта на транзит газа отказ Украины от победы в Стокгольмском арбитраже.
«И хорошо, что 1 ноября мы вышлем „Газпрому“ наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — добавил Витренко.
Напомним, ранее «Газпром» потребовал урегулировать судебные споры с «Нафтогазом» до заключения нового контракта на транзит российского газа в страны Европейского союза. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, решение Стокгольмского суда в пользу «Нафтогаза» якобы «внесло дисбаланс» в оба контракта с Украиной — на транзит и поставку газа.
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