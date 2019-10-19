Суд продолжил избрание меры пресечения Гладковскому

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продолжил заседание по избранию меры пресечения Олегу Гладковскому, бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В начале заседания защита Гладковского попросила суд разрешить подозреваемому выйти из стеклянной кабины, просьба была удовлетворена. Также обвинение снова озвучило ходатайство о взятии его под стражу.
Напомним, ранее в ночь на 19 октября суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Гладковскому. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит отправить его под стражу с возможностью внесения залога в 100 млн гривен.
До этого ему вручили подозрение в том, что он использовал должность в СНБО в своих корыстных интересах. В частности, он якобы повлиял на включение в государственный оборонный заказ закупки грузовиков повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия своей компании «Богдан Моторс». Также по версии НАБУ он не задекларировал доходы своей супруги от сдачи элитной недвижимости в аренду.
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