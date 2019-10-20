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В одном из городов США начали доставлять товары с помощью дронов

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В одном из городов США начали доставлять товары с помощью дронов

В городе Кристиансберг (штат Вирджиния) с населением чуть более 22 тыс. человек начали доставлять товары с помощью дронов. В одном из бизнес-парков расположилась эскадрилья, включающая около 12 беспилотных летательных аппаратов, сообщает газета The Washington Post. Оператор Wing в апреле получил соответствующее разрешение Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

К проекту подключилась одна из розничных сетей, предложив для доставки список из 100 наименований медикаментов, закусок и напитков. Дроны могут развивать скорость в 100 км/ч и летать на расстояние до 5,6 км с грузом массой 1,5 кг. Заказанные через приложение товары придут через 10 минут после заказа, после чего аппарат вернется в «гнездо» на подзарядку. Американское законодательство пока не разрешает производить автоматизированную доставку, поэтому за полетом следит оператор, который может координировать одновременно пять аппаратов.

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По словам представителя ФАУ Джея Меркла, данная сфера начнет серьезно развиваться, когда охватит и другие города. Мэрия Кристиансберга приветствовала появление сервиса, отметив, что каких-либо жалоб не поступало. Компании отмечают скованность действий из-за норм законодательства, поскольку руководствуются правилами, написанными еще для самолетов и вертолетов. В результате, по их мнению, прогресс идет медленнее, чем хочет индустрия. Вместе с тем, в ассоциации пилотов убеждены, что послабления для беспилотников понизят планку безопасности.

США, дроны
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