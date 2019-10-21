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Нацбанк надеется договориться с МВФ до конца года

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Нацбанк надеется договориться с МВФ до конца года

В НБУ надеются достичь соглашения с МВФ на рабочем уровне по новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) для Украины до конца нынешнего года.

Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в интервью Укринформу.

«Я бы не делала каких-либо прогнозов по времени, чтобы не формировать определенных „сверхожиданий“, которые всегда потом очень сложно объяснять. Прежде всего, мы говорим о трехлетнем сроке программы», — заметила представитель НБУ.

По её словам, сейчас ведутся переговоры о большой программе, которая более длительная по объемам и времени, чем предыдущая. Поэтому сейчас важно обсудить все условия Фонда, четко понять, что стоит за теми или иными обязательствами для Украины, чтобы не возникало недоразумений при реализации.

«Мы очень надеемся на то, что в этом году завершим (переговоры — ред.) и в этом же году достигнем staff-level agreement (договоренности на рабочем уровне — ред.), подпишем меморандум, и команда МВФ, которая работает с нами, сможет представить Исполнительному совету МВФ всё необходимое для утверждения программы», — заметила Рожкова.

Она отметила, что общая сумма финансирования по программе на нынешнем этапе не обсуждается.

«Прежде всего, необходимо посчитать потребности. Мы знаем, что на следующие два года запланированы большие выплаты, а также расходы, связанные с обслуживанием государственных долгов. Но в этом году мы видим рекордный приток иностранных инвесторов на наш внутренний рынок, что принесло нам валютные поступления», — объяснила она.

Представитель НБУ подчеркнула, что эти параметры, необходимые для определения суммы по программе МВФ, постоянно меняются, так же как валютная составляющая государственного долга и показатели фискальной политики правительства.

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«Мы придем к ним (к указанным показателям — ред.) в процессе переговоров, ибо сейчас они не являются для нас основными. Для нас самое главное дать сигнал всем инвесторам, что страна движется в правильном направлении, что страна будет защищать свои права, защищать своих инвесторов», — подчеркнула первый заместитель председателя НБУ.

Она также заметила, что в отличие от средств предыдущих программ МВФ, которые обычно пополняли международные резервы Украины, новое финансирование Фонда вместе с внешними инвестициями даст прямой толчок для развития экономики.

МВФ, Екатерина Рожкова
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