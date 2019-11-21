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Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»
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Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»

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В Нацбанке не видят особых проблем в переговорах с МВФ

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В Нацбанке не видят особых проблем в переговорах с МВФ

В Национальном банке уже не видят особых препятствий для успешного завершения переговоров с МВФ о предоставлении Украине нового кредита.

Об этом сказала первый заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова в интервью Liga.Финансы.

«Особых сложностей я уже не вижу: закон о незаконном обогащении принят, бюджет — тоже, анбандлинг Нафтогаза подписан президентом, насколько я знаю, скоро будут сформированы новые независимые набсоветы госбанков (Минфин доукомплектовал набсоветы Ощадбанка и Укрэксимбанка 20 ноября — Ред.). Даже по самому сложному вопросу — возврат денег, потраченных на банки-банкроты — тоже в последнее время есть прогресс», — сказала Рожкова.

По ее словам, на переговорах с миссией МВФ, находящейся в настоящее время в Киеве, задержание бывшего заместителя председателя НБУ Александра Писарука «как таковое не обсуждали».

«Мы говорили в основном о программе (сотрудничества с МВФ — Ред.), и там, безусловно, звучал месседж, что миссия видит прогресс, который происходит благодаря совместной работе ОП, Кабмина и Нацбанка. Но при этом, все понимают, что в стране продолжают „работать“ силы, стремящиеся сорвать наше сотрудничество», — отметила Рожкова.

В НБУ прогнозируют, что до конца года принципиальное согласие МВФ на открытие новой кредитной программы для Украины будет получено.

«Наш базовый сценарий — Staff Level Agreement (принципиальное согласие Фонда прокредитовать страну — Ред.) мы получим до конца года», — сказала первый заместитель председателя НБУ.

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Напомним, что миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом 14 ноября начала свою работу в Киеве. Миссия МВФ продолжает обсуждение с представителями украинской власти новой программы в формате расширенного финансирования (EFF), рассчитанной на три года.

В Нацбанке считают, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму 5-10 млрд долл.

МВФ, Екатерина Рожкова
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Четверг, 21 ноября 2019
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