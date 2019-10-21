Миссия МВФ вернется в Украину в начале ноября

В правительстве ожидают, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину с рабочим визитом через несколько недель.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook 20 октября.
«Наши министры всю эту неделю находились в США и продолжали работать с коллегами из МВФ над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через 2 недели коллеги из МВФ приедут в Украину с обратным визитом», — сообщил Гончарук.
Гончарук надеется, что во время следующего визита миссии будет «достигнут серьезный прогресс» и уже в конце года Украина будет иметь новую программу с МВФ.
Напомним, 18 октября министр финансов Оксана Маркарова также заявила, что в ближайшие недели миссия МВФ прибудет в Киев для обсуждения всех деталей относительно новой программы сотрудничества.
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