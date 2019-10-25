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Депутаты предлагают создать ВСК по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины

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Депутаты предлагают создать ВСК по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины

В парламенте зарегистрирован проект постановления народных депутатов Андрея Деркача (внефракционный) и Александра Дубинского (фракция «Слуга народа») о создании временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины, сообщил на своей странице в Фейсбук Деркач, опубликовав копии документов.

Согласно проекту постановления, депутатам предлагается создать ВСК Верховной Рады для расследования фактов международной коррупции с участием высших должностных лиц государства, связанных с деятельностью Национального банка Украины и Министерства финансов Украины, а также других противоправных действий, совершенных под влиянием международных факторов и незаконного лоббирования отдельными представителями международных организаций и правительств иностранных государств.

Как отмечается в постановлении, в состав ВСК входят 18 человек.

«Избрать главой ВСК народного депутата Украины — Дубинского Александра Анатольевича, секретарем — Деркача Андрея Леонидовича», — сказано в документе.

Согласно пояснительной записке, к основным задачам ВСК относятся расследование деятельности экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, Министерства финансов во главе с экс-министром Натальей Яресько, проверка фактов из отчета Счетной палаты о нарушениях при использовании международной техпомощи на сумму 5,3 млрд долл.

Также депутаты предлагают расследовать факты незаконного лоббирования при добыче и поставке в Украину энергоносителей, инициирование расследования по незаконным действиям правительства бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана при закупке медпрепаратов посредством так называемых международных организаций и др.

Как сообщалось, 9 октября Деркач обнародовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

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Согласно его данным, сотрудница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу бывшего министра экологии и владельца «Burisma Group» Николая Злочевского. Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые переводят представителям «Burisma Group» , в том числе и Хантеру Байдену.

Андрей Деркач, ВСК, Александр Дубинский
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