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Депутат Деркач опубликовал новые «пленки Порошенко-Байдена» с обсуждением Трампа

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Депутат Деркач опубликовал новые «пленки Порошенко-Байдена» с обсуждением Трампа

Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач опубликовал новые записи разговоров, на которых, как он утверждает, пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший вице-президент Джозеф Байден высмеивают действующего американского лидера Дональда Трампа.

Одна из записей, опубликованная депутатом, датирована 16 ноября 2016 года. На ней лица, которых он идентифицирует как Байдена и Порошенко, в нелестной форме обсуждают новоизбранного президента США Дональда Трампа. «Этот парень, говоря по-английски, похож на собаку, которая бежит за автомобилем по дороге», — говорит, в частности, человек с голосом Байдена. В ответ Порошенко смеется. На этой записи также слышно, как человек с голосом Порошенко просит Байдена поддержать тему безвизового режима с ЕС для Украины, которую, как он выразился «можно было бы продать украинскому народу». Собеседники также выражают обеспокоенность относительно поведения Трампа в отношении Украины.

Еще одна запись их разговора датирована 24 февраля 2017 года. На ней собеседники демонстрируют очень теплые отношения, Байден высоко оценивает деятельность Порошенко на посту президента Украины и называет его «отцом нации».

В ходе пресс-конференции Деркач также упомянул опубликованную им ранее запись разговора, в которой, по его утверждению, Порошенко отчитывается перед Байденом о повышении тарифов на Украине на 100%. Депутат рассказал и проиллюстрировал схему «грабежа украинцев завышенными тарифами». Так, по его словам, Порошенко назначил главой регулятора в сфере энергетики Дмитрия Вовка, который причастен к завышению тарифов на тепло и электроэнергию. Кроме того, согласно опубликованному депутатом, ближайшие соратники Порошенко организовали схему получения сверхприбыли по формуле «Роттердам плюс», по которой дорогой уголь закупался в ЮАР или Пенсильвании, что отражалось на тарифах, а в действительности он поставлялся из неподконтрольной части Донбасса. «Теневая доходность от этих схем составляла $30 млн в год», — сказал Деркач.

На пресс-конференции парламентарий представил ряд документов, подтверждающих хищение в Генпрокуратуре Украины в 2018 году порядка $7 млн технической помощи США. «Так называемая реформа, которая была начата при бывшем генпрокуроре Руслане Рябошапке, проводилась с целью приведения структуры под полный контроль со стороны США и с целью освоения денег», — сказал он. Так, согласно документам, деньги из США шли в Украину на тестирование прокуроров, но переправлялись на счета сомнительных фирм для освоения. Этот процесс продолжается, утверждает депутат.

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Ранее Деркач уже обнародовал несколько аудиозаписей, на которых зафиксированы, как он утверждает, беседы Байдена с Порошенко, подтверждающие вмешательство США во внутренние дела Украины. В начале июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил газете The Washington Post, что власти намерены инициировать введение уголовной ответственности за публикацию тайно записанных разговоров чиновников.

Андрей Деркач, Джо Байден
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