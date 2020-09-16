Депутат Деркач опубликовал новые «пленки Порошенко-Байдена» с обсуждением Трампа

Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач опубликовал новые записи разговоров, на которых, как он утверждает, пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший вице-президент Джозеф Байден высмеивают действующего американского лидера Дональда Трампа.

Одна из записей, опубликованная депутатом, датирована 16 ноября 2016 года. На ней лица, которых он идентифицирует как Байдена и Порошенко, в нелестной форме обсуждают новоизбранного президента США Дональда Трампа. «Этот парень, говоря по-английски, похож на собаку, которая бежит за автомобилем по дороге», — говорит, в частности, человек с голосом Байдена. В ответ Порошенко смеется. На этой записи также слышно, как человек с голосом Порошенко просит Байдена поддержать тему безвизового режима с ЕС для Украины, которую, как он выразился «можно было бы продать украинскому народу». Собеседники также выражают обеспокоенность относительно поведения Трампа в отношении Украины.

Еще одна запись их разговора датирована 24 февраля 2017 года. На ней собеседники демонстрируют очень теплые отношения, Байден высоко оценивает деятельность Порошенко на посту президента Украины и называет его «отцом нации».

В ходе пресс-конференции Деркач также упомянул опубликованную им ранее запись разговора, в которой, по его утверждению, Порошенко отчитывается перед Байденом о повышении тарифов на Украине на 100%. Депутат рассказал и проиллюстрировал схему «грабежа украинцев завышенными тарифами». Так, по его словам, Порошенко назначил главой регулятора в сфере энергетики Дмитрия Вовка, который причастен к завышению тарифов на тепло и электроэнергию. Кроме того, согласно опубликованному депутатом, ближайшие соратники Порошенко организовали схему получения сверхприбыли по формуле «Роттердам плюс», по которой дорогой уголь закупался в ЮАР или Пенсильвании, что отражалось на тарифах, а в действительности он поставлялся из неподконтрольной части Донбасса. «Теневая доходность от этих схем составляла $30 млн в год», — сказал Деркач.

На пресс-конференции парламентарий представил ряд документов, подтверждающих хищение в Генпрокуратуре Украины в 2018 году порядка $7 млн технической помощи США. «Так называемая реформа, которая была начата при бывшем генпрокуроре Руслане Рябошапке, проводилась с целью приведения структуры под полный контроль со стороны США и с целью освоения денег», — сказал он. Так, согласно документам, деньги из США шли в Украину на тестирование прокуроров, но переправлялись на счета сомнительных фирм для освоения. Этот процесс продолжается, утверждает депутат.

Ранее Деркач уже обнародовал несколько аудиозаписей, на которых зафиксированы, как он утверждает, беседы Байдена с Порошенко, подтверждающие вмешательство США во внутренние дела Украины. В начале июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил газете The Washington Post, что власти намерены инициировать введение уголовной ответственности за публикацию тайно записанных разговоров чиновников.