Печерский райсуд отказал в удовлетворении иска «Бурисмы» к нардепу Деркачу

Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска компании «Бурисма» к народному депутату Украины Андрею Деркачу и ИА «Интерфакс-Украина» о защите деловой репутации, говорится в решении суда, которое обнародовал на своей странице в Facebook Деркач.

«Как и ожидалось, «Бурисма» проиграла. Печерский суд отказал компании в удовлетворении иска против меня и агентства «Интерфакс-Украина», — заявил он.

В решении суда, опубликованном на странице Деркача, сообщается, что представители компании «Бурисма» требовали опровержения информации о том, что они выплатили за лоббистскую деятельность бывшему вице-президенту США Джо Байдену $900 тыс., а его сыну Хантеру Байдену вместе с Александром Квасьневским, Аланом Аптером и Девоном Арчером $16,5 млн.

«Суд отдельно отметил: „Бурисма“ в своем заявлении фактически не оспаривает факты выплат — только их размеры. То есть она согласна, что платила Байдену и его сыну, но не соглашается, что именно такие суммы. Борьба с международной демокоррупцией продолжается. Продолжение следует — следите за анонсами», — отметил нардеп.