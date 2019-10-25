САП просит увеличить залог Гладковскому до 100 миллионов

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда меру пресечения экс-заместителю СНБО Гладковскому.

Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

«Прокуратура просит увеличить размер залога для Гладковского до 100 миллионов гривень», — сообщила она.

Напомним, 17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение Гладковскому в «злоупотреблении властью и служебным положением» и «декларировании недостоверной информации».

19 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.