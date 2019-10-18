САП будет просить о 100 млн гривен залога для Гладковского

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет ходатайствовать о мере пресечения для Олега Гладковского в виде тримення под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Об этом РБК-Украина сообщили в правоохранительных органах.
Как отмечается, судебное заседание по делу Гладковского состоится сегодня, 18 октября, в Высшем антикоррупционном суде.
«Судебное заседание состоится сегодня в Высшем антикоррупционном суде. Прокуратура просиме суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен» , - сообщил источник.
Напомним, в четверг, 17 октября, Олег Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт «Борисполь», однако пограничники его не выпустили. Затем его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.
Позже в ведомстве сообщили, что задержали Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).
18 октября НАБУ вручило подозрение бывшему заместитель секретаря СНБО Гладковському. Следствие установило, что он использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды компанией, в которой он является собственником, а именно — ОАО «Автомобильная компания» Богдан Моторс".
Кроме того, детективы НАБУ установили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, которые были получены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева — речь идет о доходах в размере около 150 тыс. долларов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016