Экспертиза в «деле Гладковского» установила убытки на сумму более 17 млн грн

Экспертиза по делу бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского установила убытки на сумму более 17,44 млн грн вместо 10,62 млн грн, в связи с этим ему изменено подозрение.

"Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили об изменении подозрения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по делу о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году — увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,62 млн грн до более чем 17,44 млн грн«,- сообщает САП на странице в «Фейсбук» в четверг.

В прокуратуре напомнили, что экс-замсекретаря СНБО уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. "Следствием установлено, что бывший чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале, которая прямо и косвенно принадлежит бывшему высокопоставленному лицу и его близким родственникам",- говорится в сообщении.

САП отмечает, что в результате этих действий государственным интересам был причинен ущерб на сумму свыше 10,62 млн грн убытков. "Однако проведенная экономическая экспертиза установила, что сумма ущерба составляет более 17,44 млн грн. В связи с этим экс-чиновнику увеличена сумма инкриминируемых убытков«,- говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 октября 2019 года Гладковский был задержан в аэропорту «Борисполь» (Киев) детективами НАБУ. 18 октября САП сообщила, что он уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Утром 21 октября за Гладковского его близкие внесли залог. Он покинул СИЗО.

21 декабря ВАКС удовлетворил прошение адвокатов Гладковского и разрешил бывшему чиновнику не носить электронное средство контроля (электронный браслет). Вместе с тем у Гладковского остался ряд других обязательств, как то: обязательство являться по вызову, не общаться с определенными свидетелями по делу, не покидать г.Киев и Киевскую область без разрешения, сдать паспорта для выезда за границу.

Срок действия обязательств, возложенных на Гладковского, продлен до 5 июня 2020 года.