Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

В возрасте 76 лет скончался писатель, правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский. Об этом сообщается на его сайте.

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.

Буковский родился 29 декабря 1942 года в эвакуации в городе Белебее Башкирской АССР. Его называют одним из основателей диссидентского движения в Советском Союзе. В 1960 году наряду с другими становится одним из организаторов регулярных собраний молодежи у памятника Маяковскому в центре Москвы.

В общей сложности провел в тюрьмах и на принудительном лечении 12 лет. Последний раз его арестовали в 1971 году и приговорили к семи годам. В 1976 году его обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

После обмена и высылки из СССР Буковский жил в Великобритании.