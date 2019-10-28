Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

В возрасте 76 лет скончался писатель, правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский. Об этом сообщается на его сайте.
Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
Буковский родился 29 декабря 1942 года в эвакуации в городе Белебее Башкирской АССР. Его называют одним из основателей диссидентского движения в Советском Союзе. В 1960 году наряду с другими становится одним из организаторов регулярных собраний молодежи у памятника Маяковскому в центре Москвы.
В общей сложности провел в тюрьмах и на принудительном лечении 12 лет. Последний раз его арестовали в 1971 году и приговорили к семи годам. В 1976 году его обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.
После обмена и высылки из СССР Буковский жил в Великобритании.
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