США продолжат охоту за лидерами Исламского государства

Соединенные Штаты после ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади продолжат следить за появлением новых лидеров организации и будут бороться с ними в случае их возникновения. Об этом в воскресенье в интервью телекомпании CNN заявил министр обороны США Марк Эспер.
«В случае если новый лидер или лидеры появятся, мы будем также их преследовать», — заявил он.
Комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа об уничтожении аль-Багдади, он назвал последнего не просто главарем террористической организации, но также ее «основателем и идейным вдохновителем». Эспер добавил, что в ходе спецоперации два американских военнослужащих получили незначительные ранения, но уже вернулись к службе.
Эспер также рассказал подробности операции по ликвидации аль-Багдади, разрешение на проведение которой было получено от Трампа. «Мы попытались вызвать его (аль-Багдади — Ред.) и попросить сдаться. Он отказался. Он спустился в тоннель, мы попытались преследовать его, однако он, вероятно, взорвал на себе пояс смертника», — сказал глава Минобороны.
Эспер также отметил «великолепную» работу, которую проделали военнослужащие США в рамках операции по уничтожению главаря ИГ.
Ранее в воскресенье Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, американские военные не понесли потерь убитыми, тогда как вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Он также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации, как о том заявил Трамп.
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