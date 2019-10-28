Байден считает, что его сын делал в Украине все правильно

Соперник президента США Дональда Трампа на следующих выборах Джо Байден рассказал, что не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в украинской газовой компании «Burisma».

Об этом сообщает The New York Times с ссылкой на интервью Байдена для программы «60 минут»

По его словам, Хантер — «взрослый мужчина», который не сделал ни одного неправильного действия, в чем каждый может убедиться из расследования.

Он добавил, что никогда не обсуждал с детьми собственные рабочие вопросы.

Намекая на действия Трампа по привлечению семьи к политическим делам, Байден добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета.

Напомним, что Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании «Burisma Holdings».