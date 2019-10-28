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ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

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ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

Европейский Союз согласился отложить выход Британии из ЕC до 31 января 2020 года.

Как пишет «Европейская правда», об этом в Twitter в понедельник сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

Он отметил, что ЕС дает согласие на так называемый трехмесячный «flextention» — то есть Великобритания сможет покинуть блок раньше 31 января, если парламент одобрит соглашение о выходе.

«27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продлении Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре», — сообщил он.

Как сообщалось, на прошлой неделе Франция помешала послам ЕС принять решение о продолжительности отсрочки. Однако в понедельник стало известно, что Франция готова дать согласие после общения президента Макрона с премьер-министром Джонсоном в выходные.

На прошлой неделе послы ЕС согласились отложить Brexit, однако не определились с датой, в частности, из-за вероятности досрочных выборов в Британии.

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Как известно, Палата общин парламента Великобритании сегодня будет голосовать за предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.

Великобритания должна была выйти из ЕС в четверг, но ни Лондон, ни Брюссель не хотят допускать «жесткого» Brexit — выхода страны без утвержденного соглашения.

Brexit
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