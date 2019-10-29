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Глава Boeing уверяет, что им удалось «починить» 737 MAX

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Глава Boeing уверяет, что им удалось «починить» 737 MAX

Самолеты Boeing 737 MAX будут одними из самых безопасных в мире после того, как специалисты компании завершат доработку системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Об этом говорится в заявлении генерального директора корпорации Boeing Денниса Меленбурга, опубликованного во вторник на сайте компании.

«Компания отдала все силы, чтобы убедиться в эффективности принятых нововведений. Мы потратили более 100 тыс. часов на разработку улучшений. Мы также провели 814 испытательных полетов с обновленным программным обеспечением, — отмечается в нем. — Когда Boeing 737 MAX вернется к полетам, то это будет один из самых безопасных самолетов».

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

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Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS. После этого многие страны по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Boeing 737 MAX
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