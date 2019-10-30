В «Нафтогазе» надеются на санкции западных стран после разрешения Дании строить «Северный поток-2»

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассчитывает на введение санкций в отношении газопровода «Северный поток 2», разрешение на строительство которого в среду выдало Датское энергетическое агентство.
«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире — санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении», — написал он на своей странице в Facebook.
Коболев также отметил, что для Украины важно продолжить реформирование собственного газового рынка, внедрив в стране европейское энергетическое законодательство.
«Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между „Нафтогазом“ и „Газпромом“, а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС», — добавил глава НАК.
Ранее в среду стало известно, что Дания выдала последнее недостающее согласие на строительство «Северного потока 2». Газопровод пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм. Регулятор выбирал между двумя маршрутами — протяженностью 147 км и 164 км. В итоге Датское энергетическое агентство (ДЭА) выбрало самый короткий маршрут, поскольку он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию.
Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет — с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.
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