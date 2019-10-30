Саудовская Аравия откроет курорты Красного моря для туристов

Саудовская Аравия откроет свои курорты для туристов в 2022 году, ожидает поток в 100 млн человек в год, сказал исполнительный директор компании по развитию Красного моря Джон Пагано, выступая на форуме Future Investment Initiative в Эр Рияде.

«В 2022 году мы примем первых посетителей на наших курортах», — цитирует его ТАСС.

Побережье Красного моря с саудовской стороны протянулось на 2 тыс. км, акватория насчитывает более 90 необитаемых островов, а общая площадь лагун простирается на 36 тыс. кв. км, рассказал Пагано. «К 2030 году в туриндустрии страны будет занято около миллиона человек, которые будут принимать 100 млн туристов в год», — сказал он.

По словам Пагано, Саудовская Аравия сейчас создает кадровый потенциал для туриндустрии. «Нам нужны гостиничные менеджеры, шеф-повара, экскурсионные гиды и так далее. Мы организовали первые 130 стипендий для обучения такого персонала и в первые же четыре дня получили 12 тысяч заявок от желающих», — сообщил Пагано.

Всего планируется построить 50 отелей на 22 островах и шесть на материковой части, а также международный аэропорт и город для персонала с населением в 35 тыс. человек.

В 2017 году Эр-Рияд обнародовал крупную программу реформ Vision 2030, нацеленную на модернизацию экономики и снижение зависимости от нефтегазовых доходов. Одним из направлений реформ является развитие туриндустрии. С этого года Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы.