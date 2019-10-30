В США уже сомневаются в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить. Такое заявление Салливан сделал на слушаниях в конгрессе, где рассматривается его кандидатура, пережает РБК.

Отвечая на вопрос сенатора Теда Круза, утверждавшего, что Россия использует трубопроводы как оружие, Салливан ответил, что завершение строительства «Северный поток-2» окажет негативное влияние на Украину. «Это может предоставить серьезный рычаг давления», — сказал он. Салливан добавил, что если Россия прекратит поставки газа, Украина потеряет миллиарды.

Он напомнил, что президент США выступает против этого трубопровода и призывает к этому же союзников по НАТО, особенно Германию.

При этом Салливан усомнился в том, что наложение санкций на проект сможет остановить его строительство. «Возможно, Россия уже построила столько, что проект не остановить, а санкции только повысят его стоимость», — сказал он.

Заявления Салливана прозвучали спустя несколько часов после того, как Дания дала свое разрешение на строительство трубопровода. Она оставалась последней страной ЕС, с которой необходимо было согласовать маршрут «Северного потока-2».