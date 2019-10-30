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Forbes обнародовал рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей

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Forbes обнародовал рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мертвых знаменитостей, творчество которых приносит высокий доход даже после их смерти. Список, приуроченный к празднованию Хэллоуина, составляется на основании доходов покойников с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года, собранных при помощи Nielsen Music и IMDBPro.

Уитни Хьюстон спустя семь лет после смерти 11 февраля 2012 года впервые вошла в рейтинг и стала 12-й с ежегодным доходом в $9,5 млн. По данным Forbes, в мае права на половину наследия певицы были проданы за $7 млн, а ремикс ее трека Higher Love от группы Kygo набрал более 175 млн прослушиваний на сервисе Spotify. В прошлом году 12-е место занимал боксер Мохаммед Али, скончавшийся 2 июня 2016 года в возрасте 74 лет. Его доход оценивался изданием в $8 млн в год. В текущий рейтинг Али не попал.

На первой строке рейтинга, как и в 2018 году, Майкл Джексон с заработком в $60 млн. Число прослушиваний его песен в США увеличилось до 2,1 млрд по сравнению с 1,8 млрд годом ранее. Большая часть прибыли от творчества музыканта идет от переиздания песен компанией Джексона Mijac Music, концертного шоу в Лас-Вегасе и долгосрочного контракта с Sony. В 2018 году фонд наследников звезды получил $287 млн от продажи его 10% в музыкальном издательстве EMI Music Publishing.

На втором месте расположился умерший в 1977 году Элвис Пресли с $39 млн. На протяжении десятилетий в его поместье «Грейсленд» ежегодно приезжают более 500 тыс. посетителей, что подтолкнуло владельцев дома вложить $45 млн в пристройку-музей под названием «Мемфис Элвиса Пресли».

Третью позицию занял художник комиксов Чарльз Шульц, скончавшийся в 2000 году от рака. Прибыль создателя собачки Снупи и комикс-вселенной Peanuts оценивается в $38 млн. Лицензионное соглашение со страховой компаний Met Life, истекающее в этом году, добавляет миллионы к его «вечной казне», пишет Forbes. В 2018-м Шульц находился на четвертой строчке топа-13.

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Четвертое место с ежегодным доходом в $30 млн занял гольфист Арнольд Палмер, умерший 25 сентября 2016 году от болезни сердца. Деньги приходят благодаря соглашениям с Mastercard и Rolex. Имя Палмера носит безалкогольный напиток от производителя Arizona и пиво от MolsonCoors. В прошлом году имя спортсмена заработало $35 млн, заняв в рейтинге американского Forbes третье место.

Пятерку лидеров замыкает король регги Боб Марли. За год ямайский музыкант, скончавшийся от рака 11 мая 1981 года, заработал $20 млн. Под брендом House of Marley выпускаются, в частности, наушники, динамики и проигрыватели.

В топ-13 нынешнего года также вошли детский писатель Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел), Джон Леннон, Мэрлин Монро, Принц и рэперы Nipsey Hussle и XXXTENTACION.

Forbes, рейтинг
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