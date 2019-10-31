Путин предложил простить «Газпрому» $6,5 млрд, которые компания должна выплатить по решению суда в Киеве

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и «Нафтогазом» нужно избавляться, передает РБК.
В качестве примера Путин указал на требование обязать «Газпром» выплатить $7 млрд за монополию на транзитном рынке. «Хотя „Газпром“ ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд!» — сказал президент и добавил, что подобное происходит и в Стокгольме.
«Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон», — заявил Путин.
Россия готова к конструктивной работе как по транзиту газа через Украину, так и по поставкам Киеву, причем со значительным снижением цены, отметил президент России.
Напомним, что в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева по иску Антимонопольного комитета Украины (АКМУ) постановил принудительно взыскать с «Газпрома» 171 млрд грн ($6,557 млрд), включая пени за просрочку уплаты штрафа, который ранее наложил комитет. В АКМУ обвиняли «Газпром» в нарушении контракта с «Нафтогазом», в комитете заявляли, что российская компания резко сократила объем газа, прокачиваемого в Европу через Украину.
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