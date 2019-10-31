НАТО обещает, что никогда «не простит» России аннексию Крыма

Североатлантический альянс не признает незаконную аннексию Россией Крыма и призывает российские власти вернуть контроль над полуостровом Киеву. Об этом говорится в заявлении Комиссии НАТО — Украина, опубликованном на сайте совета.

«Крым — это территория Украины. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте альянса.

«Не может быть никакого „обычного ведения дел“ до тех пор, пока в действиях России не произойдет конструктивного изменения», — заявили в НАТО. Эти действия должны показать, что страна соблюдает международное право, а также международные обязательства и берет на себя ответственность за их соблюдение, говорится в сообщении.

Страны-участники НАТО также «глубоко обеспокоены» нарушениями прав человека, осуществляемыми российскими властями в Крыму, в отношении всех украинцев, включая крымских татар и членов других общин.

Кроме того, в НАТО призвали Россию вернуть захваченные в Керченском проливе украинские суда, а также обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море, предоставив свободу судоходства.