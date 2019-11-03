РПЦ перестала поминать главу церкви Эллады, признавшей ПЦУ

Имя главы Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II не поминалось во время литургии с духовенством Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в храме Христа Спасителя в Москве в воскресенье.

Об этом сообщает ТАСС.

Издание напоминает, что Священный синод Русской православной церкви (РПЦ), собравшийся 17 октября, постановил прекратить молитвенное общение с иерархами ЭПЦ, которые в том или ином виде признают Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Русская и Украинская православные церкви не признают канонической. Он также уполномочил патриарха Кирилла прекратить поминовение главы ЭПЦ в случае, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.

1 ноября Паломнический центр Московского патриархата опубликовал список епархий ЭПЦ, которые не благословляется посещать паломникам из России, среди которых была возглавляемая архиепископом Иеронимом Афинская епархия.

12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ.

ПЦУ получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Другие поместные православные церкви пока не объявляли о том, что признают новую украинскую церковную структуру канонической. Решение патриарха Константинопольского Варфоломея о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии стало также причиной того, что 15 октября 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.