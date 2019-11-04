Украина вошла в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м газа

Украина 1 ноября 2019 года начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, войдя в отопительный сезон с запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».

По состоянию на 2 ноября запасы в хранилищах составляют 21 млрд 759,46 млн куб. м. Из ПХГ Украины, в частности, в этот день было отобрано на 19,45 млн куб. м при импорте 34,34 млн куб. м и внутренней добыче 55,74 млн куб. м.

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», этот объем превышает показатель запасов 2 ноября 2018 года на 26,7%, 2 ноября 2017 года — на 29,2%, 2 ноября 2016 года — на 50,8%.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).