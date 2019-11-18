Украина с начала отопительного сезона почти не расходовала газ из ПХГ

Украина с 1 по 16 ноября 2019 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 1,2% (на 253,48 млн куб. м) — до 21 млрд 530,2 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 16 ноября этого года составил на 19,13 млн куб. м при импорте 24,26 млн куб. м и внутренней добыче 56,05 млн куб. м.

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», текущий объем превышает показатель запасов 16 ноября 2018 года на 27,1%, 16 ноября 2017 года — на 29,3%, на 16 ноября 2016 года — на 52,5%.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м). В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.