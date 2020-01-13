Кабмин планирует отменить более трети форм Госстата для предприятий

Кабинет министров планирует отменить 43 из 110 форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
«Планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Это результат аудита, который мы проводим последние несколько месяцев», — написал он в «Телеграм-канале» в понедельник.
Среди таких форм, в частности, отчеты об использовании и запасах топлива, о продажах и запасах товаров в оптовой торговле, использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях, о производстве и реализации промышленной продукции, об объемах реализованных услуг, отчет о труде, а также отчет о деятельности общественной организации и другие.
«Главная идея реформы: не собирать у предприятия информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленских решений („собираем, потому что всегда собирали“)», — пояснил Дубилет.
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