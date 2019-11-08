В Польше наложили рекордный штраф на партнера «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, одного из инвесторов проекта «Северный поток — 2», на 172 млн злот (€40,3 млн) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию регулятора.
Весной 2018 года UOKiK инициировал расследование в отношении «Газпрома» и пяти международных компаний из-за «Северного потока — 2». По данным регулятора, «Газпром» без предварительного согласия UOKiK заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая в результате может привести к ограничению конкуренции.
«Мы попросили у компании документы и данные по контрактам, заключенным с „Газпромом“. Компания настойчиво безосновательно отказывалась предоставлять нам запрашиваемые документы и материалы», — заявил в пятницу глава UOKIK Марек Нехцял.
По его словам, это вызвало значительную задержку в деятельности регулятора по изучению финансирования строительства «Северного потока-2». Поэтому UOKIK наложил на компанию штраф в 172 млн злотых, который является крупнейшим в истории регулятора.
«Мы не знаем, что в документах Engie. Вероятно, поэтому они не хотят их отправлять», — добавил Нехцял, отметив, что производство по «Северному потоку-2» продолжается.
Engie Energy является одной из компаний, ответственных за строительство газопровода «Северный поток-2».
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