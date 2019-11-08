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Дубневич внес залог и вышел из СИЗО

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Дубневич внес залог и вышел из СИЗО

Подозреваемый во многомиллионном разворовывании народный депутат Ярослав Дубневич после внесения за него 90 млн грн залога покинул следственный изолятор.

Об этом рассказал его адвокат Станислав Пелюк в комментарии «Украинской правде».

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сообщил о внесении за Дубневича залога в полном объеме.

«В судебном заседании, состоявшемся 7 ноября 2019 года, сторона защиты сообщила коллегии судей, что подозреваемым было внесено 50 млн грн, что составляет половину размера, определенного постановлением следственного судьи от 2 ноября 2019 года. Кроме того подозреваемый заявил, что не имеет возможности внести залог в полном объеме... 8 ноября 2019 стало известно о зачислении на депозитный счет Высшего антикоррупционного суда остальных средств в качестве залога, о чем сотрудник суда известил в установленном порядке Киевский следственный изолятор», — говорится в сообщении на сайте суда.

31 октября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о привлечении Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, задержании и аресте.

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По версии следствия, народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета АО «Укрзализныця» на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления составили, согласно экспертизе, свыше 93 млн грн.

Дубневич подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ярослав Дубневич
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Пятница, 8 ноября 2019
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