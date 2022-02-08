Дело о присвоении нардепом Дубневичем 93 млн грн ушло в суд

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры передали в суд обвинительный акт по делу о незаконном присвоении 93 млн грн средств «Укрзализныци».

«Досудебное расследование по делу окончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что в деле фигурируют 9 обвиняемых — в том числе народный депутат Украины IX созыва Ярослав Дубневич (группа «За будущее») и бывшие чиновники филиала «Центра обеспечения производства» «Укрзализныци».

Как сообщалось, по версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета «Укрзализныци» на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях. Финансовые потери от реализации схемы процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, превысили 93 млн грн.