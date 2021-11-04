Суд отказался изменить меру пресечения нардепу Дубневичу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании 3 ноября рассмотрел и отказал в удовлетворении ходатайства о смене меры пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу (группа «За майбутне»).
«Таким образом суд согласился с доводами прокурора и оставил без изменений ранее избранную депутату меру пресечения — залог в размере 90 млн грн», — сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Нардеп подозревается по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, по версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета «Укрзализныци» на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях. Финансовые потери от реализации схемы процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, превысили 93 млн грн.
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