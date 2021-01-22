Жена попавшего под следствие Дубневича решила отсудить у него половину имущества

Жена Ярослава Дубневича, которого подозревают в хищении, просит Личаковский суд Львова разделить их общее имущество, потому что сами они не пришли к согласию относительно него.
Жена Дубневича подала иск о разделе общего имущества супругов. Заседание суда назначено на 14:00 25 января.
По информации журналистов, речь идет об около 100 земельных участках и более 40 объектах недвижимости, которые сейчас арестованы в рамках дела НАБУ.
В случае разделения с имущества Дубневича, которое достанется его жене, снимут арест. Это имущество не подлежит конфискации, даже если Дубневича признают виновным.
В ЦПК предполагают, что таким образом семейство пытается избежать ареста имущества.
Напомним, что 31 октября 2019 года Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и разрешила арестовать нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в «Укрзализныце», меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
8 ноября 2019 года Дубневич после внесения за него залога покинул СИЗО.
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