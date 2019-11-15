«Слуга народа» может пополниться внефракционными депутатами

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко не исключает возможность включения в ее состав внефракционных депутатов.
«Не то, чтобы они должны вступить, но есть такая возможность. Есть много внефракционных депутатов, которые хотят стать частью „Слуги народа“. Я сейчас не буду это разглашать», — сказал Корниенко журналистам в Верховной Раде в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
Он заверил, что потенциальные кандидаты на вступление во фракцию пройдут проверки, а вопрос их вступления в команду «Слуги народа» будет вынесен на решение политсилы в парламенте.
Как сообщалось, в пятницу фракция «Слуга народа» приняла решение об исключении из своего состава депутатов Анны Скороход и Антона Полякова. Причиной, как говорит Александр Корниенко, стало систематическое невыполнение взятых на себя обязательств перед фракцией.
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