ЕС готов упростить визовый режим с Беларусью

Совет ЕС огласил в понедельник решение о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. Текст данного постановления Совета Евросоюза опубликован в понедельник в Официальном журнале ЕС.

«Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Беларусью с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении», — говорится в документе.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает сокращение стоимости краткосрочных шенгенских виз (на срок до 180 дней за период в 360 дней) с €80 до €35, а также сокращает перечень документов, необходимых для получения краткосрочных виз.