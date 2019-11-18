ЕС готов упростить визовый режим с Беларусью

Совет ЕС огласил в понедельник решение о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. Текст данного постановления Совета Евросоюза опубликован в понедельник в Официальном журнале ЕС.
«Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Беларусью с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении», — говорится в документе.
Соглашение об упрощении визового режима предусматривает сокращение стоимости краткосрочных шенгенских виз (на срок до 180 дней за период в 360 дней) с €80 до €35, а также сокращает перечень документов, необходимых для получения краткосрочных виз.
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