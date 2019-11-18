Эксперты назвали самые опасные страны для путешествий

Эксперты из международной организации International SOS создали специальную интерактивную карту, предупреждающую путешественников о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году. С ее помощью, как сообщает газета Daily Mail, туристы смогут узнать, какие трудности с точки зрения безопасности будут подстерегать их при посещении тех или иных стран.

В основу легли три основных критерия: ситуация в области безопасности, вопросы медицинского обслуживания и безопасность дорожного движения. Самыми опасными для путешествий государствами в каждой из трех категорий, по словам специалистов, наряду с Афганистаном и Венесуэлой стали Ливия и Сомали. Наиболее безопасными туристическими направлениями эксперты назвали скандинавские страны, в частности, Норвегию, Финляндию, Исландию и Швецию.

К государствам с наибольшим риском заражения различными заболеваниями специалисты отнесли африканские страны, среди которых Нигер, Либерия, Гвинея, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Эритрея и Центральноафриканская Республика (ЦАР). Кроме того, в число государств, отличающихся крайне низким уровнем здравоохранения, как указывает издание, вошли Йемен, Сирия и Северная Корея. В то же время наиболее безопасными с медицинской точки зрения стали европейские страны, а также Канада, США, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея и Япония.

Что же касается безопасности дорожного движения, то, если верить экспертам из International SOS, наибольший риск, помимо государств Африки, для туристов представляют Венесуэла, Белиз, Доминиканская республика, Саудовская Аравия, Таиланд и Вьетнам.