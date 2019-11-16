Главу «Укрэксимбанка» не похищали, его задержала прокуратура

В Киеве правоохранители задержали главу «Укрэксимбанка» Александра Гриценко, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник на финансовом рынке страны.

«Он задержан Генпрокуратурой», — сказал собеседник агентства.

В то же время пресс-секретарь ГПУ Елена Гитлянская солобщила в Facebook, что Александра Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры.

«Никакого похищения одного из членов правления АО „Укрэксимбанк“ не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины», — написала она.

Ранее СМИ, в частности телеканал «Прямой» сообщили, что неизвестные похитили Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы.

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Гриценко назначили на пост главы правления «Укрэксимбанка» в августе 2014 года.