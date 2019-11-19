Глава МИД ФРГ выступил за продолжение транзита газа через Украину

Германия выступает за то, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться и после 2019 года, заявляет глава немецкого министерства иностранных дел Хайко Маас.

«Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года», — сказал Маас на совместной с главой МИД Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интрефакс-Украина.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг «газовой» темы, которые возникли в последнее время.

«Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последние дни. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали», — сказал министр.