Кабмин обновил список стратегических госпредприятий

Кабинет министров исключил из списка стратегических предприятий 39 объектов, в то же время внес в него «Укрзализныцю», Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады, Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ), а также Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на сайте.

«Также постановлением правительство исключило из перечня 39 объектов, из них: четыре объекта Минэкономики, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев стратегических, четыре объекта, на базе которых создано АО «Украинская железная дорога», которые прекращены как юрлица, и 31 объект Госкомтелерадио, реорганизованный путем присоединения к ПАО «НОТУ», — указало министерство в сообщении.

В Минэкономики уточнили, что законодательство не запрещает запрет на приватизацию предприятий из списка стратегических.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» была определена как стратегический объект, поскольку является крупным налогоплательщиком и естественным монополистом. НОТУ также внесена в реестр крупных налогоплательщиков, к тому же количество сотрудников компании превышает 5 тыс. чел.

Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами соответствует трем критериям: относится к категории гражданской обороны, является предприятием, контроль за деятельностью которого со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконтролируемого изготовления, использования или реализации опасной продукции и является исполнителем общегосударственных целевых научно-технических программ и государственных заказов.

Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я.Осады соответствует критериям стратегических предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров имеет важное социально-экономическое значение, пояснили в министерстве.

Таким образом, список оптимизирован с 321 до 286 госпредприятия, свидетельствуют данные Минэкономики.