В мэрии Одессы проходят обыски

Сотрудники СБУ, ДБР и Генпрокуратуры проводят следственные действия в здании мэрии Одессы на Думской площади и в муниципальном департаменте финансов на Жуковского.
Об этом изданию «Думская» сообщили источники в горсовете.
В рамках какого уголовного производства работают правоохранители, пока не известно.
Сообщается, что следователи изымают документы в департаменте финансов и юридическом департаменте. По непроверенной информации, их интересует финансовая помощь, которую город оказывает КП «Теплоснабжение г. Одесса». За последний год это предприятие поглотило почти миллиард бюджетных гривен.
Еще обыскивают помещение департамента по организации работы горсовета. Следственные действия, отмечает издание, и в самом деле связаны с ТГО, а точнее, с погашением за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия перед банком «Надра».
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