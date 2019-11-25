Войти
Зеленский убежден, что Украина вернет Донбасс и Крым
позиция
Зеленский убежден, что Украина вернет Донбасс и Крым
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту
резонанс
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

соседи
RSS

Польша забрала свое золото из Британии

174
Польша забрала свое золото из Британии

Национальный банк Польши завершил процедуру перевода из Великобритании порядка 100 тонн золота страны в собственные хранилища, что составляет почти половину запаса страны. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Нацбанка Адам Глапиньский.

«Мы завершили процедуру перевода нашего золота в страну, — сказал он. — Теперь у нас в резерве столько золота, сколько у других промышленных и цивилизованных стран». Золото было перевезено в Польшу на самолетах с соблюдением необходимых мер безопасности.

По словам Глапиньского, центробанк страны не будет пользоваться своим золотым запасом, рассматривая его в качестве резерва. Стоимость перевезенного в республику золота оценивается в 18 млрд злотых ($4,7 млрд).

Читайте также: Женщины-руководители становятся причиной оттока инвесторов из компаний

В июле Национальный банк Польши информировал, что запасы золота в 2018-2019 годы возросли на 125,7 тонн до 228,6 тонн. Около 100 тонн золота Польша намерена продолжать хранить в Великобритании, несмотря на предстоящий выход королевства из Евросоюза.

Польша, золото
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 25 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Почему новый энтузиазм на финансовых рынках иррационален

Оторванность финансовых рынков от реальной экономики становится всё более ярко выраженной. Инвесторы с удовольствием сосредоточили внимание на ослаблении некоторых краткосрочных рисков неожиданных событий (так называемые «хвостовые риски») и на том факте, что центральные банки вернулись к политике монетарного смягчения. Тем не менее, фундаментальные риски для глобальной экономики сохраняются. И более того, в среднесрочной перспективе они на самом деле усугубятся.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об отрицательных процентных ставках, их влиянии на банковскую систему и экономику

Негативные номинальные процентные ставки невозможны лишь в существующей архитектуре финансовой системы, в которой банки и банковское кредитование частного сектора играют основополагающую экономическую роль. В реальности же нет никаких объективных причин, по которым процентные ставки обязаны быть положительными.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016