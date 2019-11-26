Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в котором отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей.

«Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах», — сообщается на официальной странице Офиса президента Украины в Фейсбук в понедельник вечером.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина — Россия — ЕС.

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили продолжение транзита газа через территорию Украины.

В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении.

В Москве сообщили, что разговор двух президентов состоялся по инициативе украинской стороны «с учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в «нормандском формате».