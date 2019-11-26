Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Рекомендации касаются всех стартов на международном уровне. Комитет предлагает запретить российским чиновникам и представителям государственного аппарата занимать посты в комитетах и советах международных федераций, подписавших кодекс WADA. Рекомендовано запретить им посещать зимние и летние Олимпийские и Паралимпийские игры (включая юношеские), чемпионаты мира под эгидой федераций — подписантов кодекса, а также любой другой крупный международный турнир, проводимый в течение срока отстранения. Кроме того, весь руководящий состав Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), включая членов правления и исполкома, не может присутствовать или же принимать участие в крупных турнирах на протяжении этого времени.

Российские спортсмены и иные члены команды, согласно документу, могут получить допуск на международные старты только в том случае, если смогут доказать свою непричастность к нарушению антидопинговых правил, а точнее — если их фамилии не упоминаются в докладе главы комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Кроме того, для получения допуска необходимо будет доказать, что в базе данных московской лаборатории не содержалось никаких сведений, компрометирующих указанных спортсменов, а также то, что с его данными из базы не проводилось никаких манипуляций. Однако даже в случае получения допуска атлет не сможет представлять Россию. Также комитет предлагает запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения.

Кроме того, комитет WADA предлагает запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры. Соревнования, ранее отданные России, даты которых совпадают со сроками дисквалификации, комитет предлагает перенести в другие страны, исключения составят лишь те случаи, когда сделать это не получится юридически и практически. Также в указанный период России может быть запрещено выдвигать свою кандидатуру для проведения соревнований как во время отстранения, так и после него. Таким образом, если рекомендация будет принята, Россия сможет бороться за проведение у себя международных соревнований лишь после окончания срока отстранения, кроме того, в документе значится, что Россия не сможет бороться за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, независимо от того, когда конкретно будут проходить выборы.

Отдельная глава документа посвящена разбору несоответствий в базе данных московской антидопинговой лаборатории, переданной российской стороной в WADA. В ней содержится информация о проверках российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Комитет организации постановил, что база данных не является «ни полной, ни полностью достоверной». В частности, отмечается, что копия базы данных 2019 года хоть и во многом совпадает с копией 2015 года, которую WADA получило от информатора в 2017-м, но в то же время в новом документе отсутствуют «сотни предположительно положительных образцов», соответствующие данные и PDF-файлы удалены или изменены.

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. У РУСАДА будет 21 день на то, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд (CAS).