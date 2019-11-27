НАБУ задержало «короля контрабанды» Альперина

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина.
Об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что НАБУ задержало Альперина, когда он явился на допрос в САП.
Как сообщалось, во вторник, 26 ноября, детективы НАБУ задержали десять человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. По данным СМИ, задержаны также помощника одесского бизнесмена Вадима Альперина.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей убежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании.
В 2017 году Альперина уже задерживали детективы НАБУ. Он предлагал взятку в сумме 800 тыс. долл. детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.
Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тыс. грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016