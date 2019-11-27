НАБУ задержало «короля контрабанды» Альперина

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что НАБУ задержало Альперина, когда он явился на допрос в САП.

Как сообщалось, во вторник, 26 ноября, детективы НАБУ задержали десять человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. По данным СМИ, задержаны также помощника одесского бизнесмена Вадима Альперина.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей убежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании.

В 2017 году Альперина уже задерживали детективы НАБУ. Он предлагал взятку в сумме 800 тыс. долл. детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тыс. грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.