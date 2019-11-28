«Нафтогаз» не будет перекрывать транзит газа даже если контракт с «Газпромом» не будет подписан

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом». Об этом рассказал в интервью Deuche Welle исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа», — сказал он.
Однако, по его словам, поставлять этот газ в Европу Украина не сможет, так как законодательство «не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления».
Витренко отметил, что этой официальной позицией оператор будет придерживаться в дальнейшем. Глава «Нафтогаза» заверил, что Украина не собирается «воровать, забирать, потреблять» хранимый российский газ, пока его собственник документально не укажет, что с ним делать. В то же время Витренко считает, что разрешение вопроса по транзитному контракту не затянется надолго.
Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что соглашение по газу между Украиной и Россией должно быть подписано не позднее 13 декабря из-за необходимости предварительного резервирования мощностей.
Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря. Компромисса по новым условиям стороны пока достичь не могут.
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