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«Нафтогаз» сообщил о снижении в 2 раза объема транзита российского газа

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«Нафтогаз» сообщил о снижении в 2 раза объема транзита российского газа

С начала года суточный объем транзита газа через территорию Украины снизился в два раза, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

«Если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 млн куб. м в сутки, сейчас я смотрю — меньше 100, приблизительно 80», — сказал Витренко.

По его словам, в прошлом году для прокачки газа через украинскую территорию забронировали 65 млрд куб. м, в этом году — 40 млрд куб. м, «то есть более чем в полтора раза меньше».

Так Витренко ответил на заявление президента России Владимира Путина об увеличении объема прокачки газа через Украину в этом году на 10%.

По словам главы «Нафтогаза», российский президент использует проект «Северный поток-2» как оружие, а сам газопровод не соответствует европейскому законодательству.

27 сентября российская корпорация «Газпром» и венгерская энергетическая компания MVM подписали соглашение о поставках газа в обход Украины — по «Турецкому потоку» и газопроводам Юго-Западной Европы. Документ вступил в силу 1 октября, и в тот же день оператор ГТС сообщил об остановке транзита топлива через территорию Украины.

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1 октября Витренко заявил, что остановка транзита газа через Украину из-за подписания контракта между «Газпромом» и венгерской энергетической компанией — «демонстрация того, что случится после запуска «Северного потока-2», если к тому времени Кремль не разблокирует доступ к транзиту через Украину для третьих лиц. Для этого глава «Нафтогаза» предложил разрешить европейским покупателям самим выбирать газовый маршрут. По словам Витренко, российские власти используют транзит газа как оружие.

транзит газа, Юрий Витренко
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