«Нафтогаз» сообщил о снижении в 2 раза объема транзита российского газа

С начала года суточный объем транзита газа через территорию Украины снизился в два раза, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».
«Если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 млн куб. м в сутки, сейчас я смотрю — меньше 100, приблизительно 80», — сказал Витренко.
По его словам, в прошлом году для прокачки газа через украинскую территорию забронировали 65 млрд куб. м, в этом году — 40 млрд куб. м, «то есть более чем в полтора раза меньше».
Так Витренко ответил на заявление президента России Владимира Путина об увеличении объема прокачки газа через Украину в этом году на 10%.
По словам главы «Нафтогаза», российский президент использует проект «Северный поток-2» как оружие, а сам газопровод не соответствует европейскому законодательству.
27 сентября российская корпорация «Газпром» и венгерская энергетическая компания MVM подписали соглашение о поставках газа в обход Украины — по «Турецкому потоку» и газопроводам Юго-Западной Европы. Документ вступил в силу 1 октября, и в тот же день оператор ГТС сообщил об остановке транзита топлива через территорию Украины.
1 октября Витренко заявил, что остановка транзита газа через Украину из-за подписания контракта между «Газпромом» и венгерской энергетической компанией — «демонстрация того, что случится после запуска «Северного потока-2», если к тому времени Кремль не разблокирует доступ к транзиту через Украину для третьих лиц. Для этого глава «Нафтогаза» предложил разрешить европейским покупателям самим выбирать газовый маршрут. По словам Витренко, российские власти используют транзит газа как оружие.
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