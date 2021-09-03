Витренко анонсировал переговоры по транзиту газа через Украину

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал о лучших гарантиях транзита газа через Украину.

«Лучшая гарантия — это контракты с европейскими компаниями», — заявил Витренко в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг.

Глава НАК добавил, что Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа через Украину еще на 10 лет, однако этот контракт — не лучшая гарантия для государства.

Он отметил, что скоро состоятся переговоры по этому вопросу.

«Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в Европейские суды», — сказал Витренко.