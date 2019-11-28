У Абромавичуса оказался аграрный бизнес

Руководитель «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус имеет долю 20% в аграрной компании «Агро регион», которая эксплуатирует 38 тысяч гектаров земли в Украине.
Об этом он сказал в интервью ЭП.
По его словам, в 2007 году компания East Сapital, в которой он работал, купила компанию «Агро регион» и до сих пор является ее акционером.
Абромавичус рассказал, что в «Агро регионе» «те же шесть партнеров, что и в East Сapital, только с разными долями». Он отметил, что его доля — 20%.
На вопрос, на каких условиях «Агро регион» эксплуатирует 38 тысяч гектаров земли в Украине, руководитель «Укроборонпрома» ответил: «Арендует у около 12 тыс пайщиков. Платим аренду за 1 гектар 150 дол. в год. Это тоже достаточно искаженные мифические цифры, что аренда низкая».
В то же время Абромавичус считает неконституционным запрет на продажу земли и считает, что рынок земли нужно открывать.
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