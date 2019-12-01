В Казахстане сегодня отмечают День первого президента

День первого президента Казахстана — Нурсултана Назарбаева — отмечается в воскресенье в стране. Он был учрежден в 2011 году, а впервые его отпраздновали 1 декабря следующего года.
1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах. Они проводились на безальтернативной основе, Назарбаев получил тогда 98,7% голосов.
В воскресенье по всей стране проходят тематические выставки и мероприятия, посвященные деятельности елбасы — лидера нации. Данный титул был присвоен первому президенту республики 15 мая 2010 года, когда парламент Казахстана принял соответствующий конституционный закон.
В столице — городе Нур-Султан, который в конце марта нынешнего года из Астаны был переименован в честь Назарбаева, — открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню первого президента страны.
Посвященные Назарбаеву мероприятия прошли и в посольствах Казахстана за рубежом. Например, в дипломатическом представительстве страны в Нидерландах гостям продемонстрировали фильм о становлении независимого Казахстана и о роли Назарбаева в этом процессе.
Завершится День первого президента праздничным салютом в Нур-Султане. Кроме того, поскольку в этом году 1 декабря пришлось на воскресенье, выходным в Казахстане объявлен и понедельник.
Нурсултан Назарбаев занимал высшую государственную должность почти 30 лет, под его руководством в Казахстане был осуществлен переход к рыночной экономике.
19 марта 2019 года Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства. 20 марта Центральная избирательная комиссия Казахстана досрочно прекратила его полномочия на посту президента.
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