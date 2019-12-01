Войти
Зеленский подписал закон, который вводит в ВСУ новую шкалу воинских званий
официально
Зеленский подписал закон, который вводит в ВСУ новую шкалу воинских званий
Гончарук пообещал через 3-5 лет качественные дороги
инфраструктура
Гончарук пообещал через 3-5 лет качественные дороги

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Казахстане сегодня отмечают День первого президента

114
В Казахстане сегодня отмечают День первого президента

День первого президента Казахстана — Нурсултана Назарбаева — отмечается в воскресенье в стране. Он был учрежден в 2011 году, а впервые его отпраздновали 1 декабря следующего года.

1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах. Они проводились на безальтернативной основе, Назарбаев получил тогда 98,7% голосов.

В воскресенье по всей стране проходят тематические выставки и мероприятия, посвященные деятельности елбасы — лидера нации. Данный титул был присвоен первому президенту республики 15 мая 2010 года, когда парламент Казахстана принял соответствующий конституционный закон.

В столице — городе Нур-Султан, который в конце марта нынешнего года из Астаны был переименован в честь Назарбаева, — открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню первого президента страны.

Посвященные Назарбаеву мероприятия прошли и в посольствах Казахстана за рубежом. Например, в дипломатическом представительстве страны в Нидерландах гостям продемонстрировали фильм о становлении независимого Казахстана и о роли Назарбаева в этом процессе.

Завершится День первого президента праздничным салютом в Нур-Султане. Кроме того, поскольку в этом году 1 декабря пришлось на воскресенье, выходным в Казахстане объявлен и понедельник.

Читайте также: У Зеленского рассказали об отношении президента к земельной реформе

Нурсултан Назарбаев занимал высшую государственную должность почти 30 лет, под его руководством в Казахстане был осуществлен переход к рыночной экономике.

19 марта 2019 года Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства. 20 марта Центральная избирательная комиссия Казахстана досрочно прекратила его полномочия на посту президента.

Казахстан, Нурсултан Назарбаев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 1 декабря 2019
Суббота, 30 ноября 2019
Пятница, 29 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016