В результате стрельбы в Новом Орлеане пострадали 11 человек

В результате стрельбы, которая произошла в городе Новый Орлеан штата Луизиана на юго-востоке США ранения получили 11 человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на полицию.

Уточняется, что сначала сообщалось о 10 раненых в результате стрельбы, но позже в больницу за помощью обратился еще один человек.

Как сообщили американским СМИ в полиции города, стрельба произошла около 3:20 — 3:25 по местному времени (11:20-11:25 по Киеву). По данным СМИ, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Один из них получил огнестрельное ранение в грудь, другой — в туловище. Также сообщается, что полиция задержала одного человека, но пока неизвестно, связан ли он со стрельбой.

Ранее в ноябре два человека пострадали в результате стрельбы на парковке начальной школы в Ванкувере (штат Вашингтон) на северо-западе США. Стрелок скрылся с места происшествия на машине.