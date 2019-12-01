В результате стрельбы в Новом Орлеане пострадали 11 человек

В результате стрельбы, которая произошла в городе Новый Орлеан штата Луизиана на юго-востоке США ранения получили 11 человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на полицию.
Уточняется, что сначала сообщалось о 10 раненых в результате стрельбы, но позже в больницу за помощью обратился еще один человек.
Как сообщили американским СМИ в полиции города, стрельба произошла около 3:20 — 3:25 по местному времени (11:20-11:25 по Киеву). По данным СМИ, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Один из них получил огнестрельное ранение в грудь, другой — в туловище. Также сообщается, что полиция задержала одного человека, но пока неизвестно, связан ли он со стрельбой.
Ранее в ноябре два человека пострадали в результате стрельбы на парковке начальной школы в Ванкувере (штат Вашингтон) на северо-западе США. Стрелок скрылся с места происшествия на машине.
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